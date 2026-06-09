Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma en plein air Saint-Jean-d’Angély

Cinéma en plein air Saint-Jean-d’Angély jeudi 13 août 2026.

Adresse : Plan d'eau de Bernouët

Ville : 17400 Saint-Jean-d'Angély

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Saint-Jean-d’Angély

Cinéma en plein air

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 22:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

CInéma en plein air En fanfare .
  .

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56  ville@angely.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

En fanfare open-air cinema.

L’événement Cinéma en plein air Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)