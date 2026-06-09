Cinéma en plein air Saint-Jean-d’Angély
Cinéma en plein air Saint-Jean-d’Angély jeudi 13 août 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Cinéma en plein air
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 22:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
CInéma en plein air En fanfare .
.
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
En fanfare open-air cinema.
L’événement Cinéma en plein air Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Soirée Soyons Chansons Saint-Jean-d’Angély 19 juin 2026
- Fête foraine Saint-Jean-d’Angély 19 juin 2026
- Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély 20 juin 2026
- Ciné relax Toys Story 5 Cinévals Saint-Jean-d’Angély 20 juin 2026
- Concert de la Choral Vocal’Y Saint-Jean-d’Angély 21 juin 2026