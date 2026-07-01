Dédicace avec Véronique Badin Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély
samedi 11 juillet 2026 · Librairie Jeux de Pages · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Dédicace avec Véronique Badin
Librairie Jeux de Pages 20 RUE GAMBETTA Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Véronique Badin, autrice locale, vient à votre rencontre le samedi 11 juillet, de 10h à 12h30 pour vous parler de son premier roman Quitter Lorient, paru aux éditions Complicités.
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Librairie Jeux de Pages 20 RUE GAMBETTA Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 contact@jeuxdepages.fr
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L’événement Dédicace avec Véronique Badin Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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