Dédicace avec Véronique Badin Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Dédicace avec Véronique Badin

Librairie Jeux de Pages 20 RUE GAMBETTA Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Véronique Badin, autrice locale, vient à votre rencontre le samedi 11 juillet, de 10h à 12h30 pour vous parler de son premier roman Quitter Lorient, paru aux éditions Complicités.

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Librairie Jeux de Pages 20 RUE GAMBETTA Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 contact@jeuxdepages.fr

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L’événement Dédicace avec Véronique Badin Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge