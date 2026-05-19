Saint-Jean-d’Angély

Balade Coeur de Ville foires et marchés

Place André Lemoyne Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Saint-Jean-d’Angély, ville commerçante et cité historique située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, s’est développée dès le Moyen Âge autour du noyau urbain que constituait l’abbaye.

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Place André Lemoyne Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Balade Coeur de Ville foires et marchés Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge