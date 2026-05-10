Escapade Les couleurs du temps VDS mobilité Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean-d’Angély

Escapade Les couleurs du temps

VDS mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 15:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre du défi des associations organisé par la Communauté de Communes, Vals de Saintonge Mobilité organise une balade à vélo, à la découverte du patrimoine et de l’artisanat local.

.

VDS mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 07 34 98 contact@vdsmobilite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Escapade Les couleurs du temps Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge