Escapade Les couleurs du temps VDS mobilité Saint-Jean-d’Angély
Escapade Les couleurs du temps VDS mobilité Saint-Jean-d’Angély jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Escapade Les couleurs du temps
VDS mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 15:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre du défi des associations organisé par la Communauté de Communes, Vals de Saintonge Mobilité organise une balade à vélo, à la découverte du patrimoine et de l’artisanat local.
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VDS mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 07 34 98 contact@vdsmobilite.fr
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L’événement Escapade Les couleurs du temps Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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