Animation-dégustation à Biocoop Lunel, Biocoop Lunel, Lunel
Animation-dégustation à Biocoop Lunel, Biocoop Lunel, Lunel vendredi 5 juin 2026.
Animation-dégustation à Biocoop Lunel Vendredi 5 juin, 10h00 Biocoop Lunel Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Venez découvrir ou redécouvrir les produits des entreprises bio de la région avec ces animations-dégustations offertes toute la journée en magasin. Et dans certains magasins, une remise vous attend !
Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.
Biocoop Lunel 268 chemin de la Vidourlenque 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie
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