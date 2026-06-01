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Animation-dégustation à Biocoop Lunel, Biocoop Lunel, Lunel

Animation-dégustation à Biocoop Lunel, Biocoop Lunel, Lunel

Animation-dégustation à Biocoop Lunel, Biocoop Lunel, Lunel vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Biocoop Lunel

Adresse : 268 chemin de la Vidourlenque 34400 Lunel

Ville : 34400 Lunel

Département : Hérault

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Animation-dégustation à Biocoop Lunel Vendredi 5 juin, 10h00 Biocoop Lunel Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

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Biocoop Lunel 268 chemin de la Vidourlenque 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie
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