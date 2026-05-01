Animation du marché des paysans du coin Messe des Rogations Rue de la halle Saint-Victor-Malescours
Animation du marché des paysans du coin Messe des Rogations Rue de la halle Saint-Victor-Malescours dimanche 10 mai 2026.
Saint-Victor-Malescours
Animation du marché des paysans du coin Messe des Rogations
Rue de la halle Les halles couvertes Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
En plus du marché des paysans du coin, l’animation du mois de mai sera la messe des Rogations.
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Rue de la halle Les halles couvertes Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lespaysansducoin043@gmail.com
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English :
In addition to the local farmers’ market, the highlight of May is the Rogations mass.
L’événement Animation du marché des paysans du coin Messe des Rogations Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Loire Semène