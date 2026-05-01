Animation échecs Médiathèque Urt

Urt

Animation échecs

Médiathèque 156 rue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 17:00:00

fin : 2026-05-12 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Envie de vous initier aux échecs, de perfectionner votre stratégie ou simplement de passer un moment convivial autour d’un échiquier ? Dans un premier temps, Vincent animera les séances en tant que bénévole. Ouvert à tout le monde débutants, confirmés, enfants, adultes, sans prérequis. .

Médiathèque 156 rue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60 mediatheque@urt.fr

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English : Animation échecs

L’événement Animation échecs Urt a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque