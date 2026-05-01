Concert polyphonique Abbaye Urt
Concert polyphonique Abbaye Urt vendredi 15 mai 2026.
Urt
Concert polyphonique
Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Avec la participation de la chorale de Baho de Catalogne Nord, et du chœur mixte Boga Boga de Bidart. .
Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 fcccn66@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert polyphonique
L’événement Concert polyphonique Urt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urt (Pyrénées-Atlantiques)
- Initiation au Sashiko Tcréation Urt 23 mai 2026
- Marché des producteurs locaux et des artisans Fronton Urt 29 mai 2026
- Souvenirs d’école Abbaye Urt 30 mai 2026
- Course la Passem Urt 9 juin 2026
- Résidence immersive théâtre et cinéma Abbaye Urt 19 juin 2026