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Concert polyphonique Abbaye Urt

Concert polyphonique Abbaye Urt

Concert polyphonique Abbaye Urt vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Abbaye

Adresse : Abbaye de Belloc

Ville : 64240 Urt

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 0 0 0

Urt

Concert polyphonique

Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Avec la participation de la chorale de Baho de Catalogne Nord, et du chœur mixte Boga Boga de Bidart.   .

Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05  fcccn66@gmail.com

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English : Concert polyphonique

L’événement Concert polyphonique Urt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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