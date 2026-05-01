Concert polyphonique Abbaye Urt

Urt

Concert polyphonique

Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Avec la participation de la chorale de Baho de Catalogne Nord, et du chœur mixte Boga Boga de Bidart. .

Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 fcccn66@gmail.com

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English : Concert polyphonique

L’événement Concert polyphonique Urt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque