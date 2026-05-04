Résidence immersive théâtre et cinéma Abbaye Urt

Urt

Résidence immersive théâtre et cinéma

Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 220 – 220 – 220 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une expérience immersive unique proposée par Marea Gora et Briscous en Scène !

Entre retraite artistique, jeu théâtral collectif et exploration cinématographique, en pension complète jusqu’au 21 juin, et encadrée par Daisy Sanchez, metteuse en scène et cinéaste.

Que vous soyez comédien confirmé, amateur curieux ou simplement tenté par un week-end original, entre création et immersion. Restitution publique le 21 juin, à 18h. .

Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 57 03 50 briscousenscene@outlook.fr

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English : Résidence immersive théâtre et cinéma

L’événement Résidence immersive théâtre et cinéma Urt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque