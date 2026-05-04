Résidence immersive théâtre et cinéma Abbaye Urt
Résidence immersive théâtre et cinéma Abbaye Urt vendredi 19 juin 2026.
Urt
Résidence immersive théâtre et cinéma
Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 220 – 220 – 220 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Une expérience immersive unique proposée par Marea Gora et Briscous en Scène !
Entre retraite artistique, jeu théâtral collectif et exploration cinématographique, en pension complète jusqu’au 21 juin, et encadrée par Daisy Sanchez, metteuse en scène et cinéaste.
Que vous soyez comédien confirmé, amateur curieux ou simplement tenté par un week-end original, entre création et immersion. Restitution publique le 21 juin, à 18h. .
Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 57 03 50 briscousenscene@outlook.fr
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English : Résidence immersive théâtre et cinéma
L’événement Résidence immersive théâtre et cinéma Urt a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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