Atelier origami Médiathèque Urt

Urt

Atelier origami

Médiathèque 156 rue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Viens découvrir l’art japonais de l’origami et repars avec tes créations en papier. À partir de 8 ans. .

Médiathèque 156 rue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60 mediatheque@urt.fr

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English : Atelier origami

L’événement Atelier origami Urt a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque