Les nuits des forêts Forêt d’Etchepette Urt

Urt

Les nuits des forêts

Forêt d’Etchepette 410 Chemin de Saubade Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Partez à la découverte de la forêt d’Etchepette à travers une journée pleine d’animations

De nombreuses activités vous seront proposées lors de cette journée.

Elle s’accompagnera des concerts de Vivement Lundi & les voix du Laring .

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements pour la pluie (selon météo) et une lampe torche ou frontale pour le retour.

Guinguette sur place. .

Forêt d’Etchepette 410 Chemin de Saubade Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Les nuits des forêts

L’événement Les nuits des forêts Urt a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque