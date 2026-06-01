Les nuits des forêts Forêt d’Etchepette Urt
Les nuits des forêts Forêt d’Etchepette Urt samedi 6 juin 2026.
Urt
Les nuits des forêts
Forêt d’Etchepette 410 Chemin de Saubade Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Partez à la découverte de la forêt d’Etchepette à travers une journée pleine d’animations
De nombreuses activités vous seront proposées lors de cette journée.
Elle s’accompagnera des concerts de Vivement Lundi & les voix du Laring .
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements pour la pluie (selon météo) et une lampe torche ou frontale pour le retour.
Guinguette sur place. .
Forêt d’Etchepette 410 Chemin de Saubade Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Les nuits des forêts
L’événement Les nuits des forêts Urt a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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