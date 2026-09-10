Animation enfants 7/11 ans – Château des ducs de Bretagne, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Animation enfants 7/11 ans – Château des ducs de Bretagne 21 novembre 2026 – 2 janvier 2027 Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00

Fin : 2027-01-02T14:30:00+01:00 – 2027-01-02T16:30:00+01:00

Le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants de 7 à 11 ans de mener une enquête au cœur du musée.

Les enfants découvrent les mystères de Noël cachés dans les collections du musée. Au fil de la visite, ils suivent les indices et mènent l’enquête pour comprendre ce qui s’est passé il y a 100 ans.

Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787>mStepTracking=true »}]

Au Château des ducs de Bretagne, une animation est proposée aux enfants de 7 à 11 ans pour mener une enquête de Noël et découvrir les mystères cachés dans le musée. animation Château des ducs de Bretagne