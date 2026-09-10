Animation enfants 7/11 ans – Château des ducs de Bretagne, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Animation enfants 7/11 ans – Château des ducs de Bretagne 21 novembre 2026 – 2 janvier 2027 Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00
Fin : 2027-01-02T14:30:00+01:00 – 2027-01-02T16:30:00+01:00
Le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants de 7 à 11 ans de mener une enquête au cœur du musée.
Les enfants découvrent les mystères de Noël cachés dans les collections du musée. Au fil de la visite, ils suivent les indices et mènent l’enquête pour comprendre ce qui s’est passé il y a 100 ans.
Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229437233787>mStepTracking=true »}]
Au Château des ducs de Bretagne, une animation est proposée aux enfants de 7 à 11 ans pour mener une enquête de Noël et découvrir les mystères cachés dans le musée. animation Château des ducs de Bretagne
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Jeudi des Fabriques – Cie Ultrasonore : Pensée à l’instant dite, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes 10 septembre 2026
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026