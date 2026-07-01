Informations pratiques

Thanvillé

Animation enfants au Jardin Lilaveronica

5 rue du château Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’association A l’Ombre du château proposera un atelier gratuit de bricolage pour les enfants de 4 à 10 ans.

Il se déroulera au jardin LILAVERONICA situé derrière le château de Thanvillé et aura pour thème Pot de fleurs estival

Inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme de Villé, les enfants devront être accompagnés d’un adulte qui pourra rester dans le jardin et les reprendre à la fin de l’atelier.

Maximum 10 enfants Tout le matériel sera fourni sur place 0 .

5 rue du château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 07 38 03 aoc.thanville67@gmail.com

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English :

L’événement Animation enfants au Jardin Lilaveronica Thanvillé a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé