Animation enfants au Jardin Lilaveronica Thanvillé
mercredi 22 juillet 2026 · Thanvillé
Informations pratiques
Thanvillé
Animation enfants au Jardin Lilaveronica
5 rue du château Thanvillé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
L’association A l’Ombre du château proposera un atelier gratuit de bricolage pour les enfants de 4 à 10 ans.
Il se déroulera au jardin LILAVERONICA situé derrière le château de Thanvillé et aura pour thème Pot de fleurs estival
Inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme de Villé, les enfants devront être accompagnés d’un adulte qui pourra rester dans le jardin et les reprendre à la fin de l’atelier.
Maximum 10 enfants Tout le matériel sera fourni sur place 0 .
5 rue du château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 07 38 03 aoc.thanville67@gmail.com
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English :
L’événement Animation enfants au Jardin Lilaveronica Thanvillé a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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