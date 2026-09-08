Animation enfants – Spécial Halloween, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
mardi 27 octobre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Animation enfants – Spécial Halloween 27 – 31 octobre Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T18:15:00+01:00 – 2026-10-27T20:15:00+01:00
Fin : 2026-10-31T18:15:00+01:00 – 2026-10-31T20:15:00+01:00
À l’occasion d’Halloween, le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants de 11 à 13 ans une visite autour des histoires et légendes liées au château.
Ils découvrent des histoires mystérieuses et des récits pour explorer le monument autrement.
Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560482>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560482>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560482>mStepTracking=true »}]
À l’approche d’Halloween, les enfants découvrent les histoires et légendes du château des ducs de Bretagne animation château des ducs de Bretagne
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