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Animation enfants – Spécial Halloween, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

mardi 27 octobre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes

Animation enfants – Spécial Halloween, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes
Adresse
4, place Marc Elder 44 000 — Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Animation enfants – Spécial Halloween 27 – 31 octobre Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T18:15:00+01:00 – 2026-10-27T20:15:00+01:00
Fin : 2026-10-31T18:15:00+01:00 – 2026-10-31T20:15:00+01:00

À l’occasion d’Halloween, le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants de 11 à 13 ans une visite autour des histoires et légendes liées au château.
Ils découvrent des histoires mystérieuses et des récits pour explorer le monument autrement.
Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560482&gtmStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560482&gtmStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560482&gtmStepTracking=true »}]
À l’approche d’Halloween, les enfants découvrent les histoires et légendes du château des ducs de Bretagne animation château des ducs de Bretagne

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