Informations pratiques

Westhoffen

Animation estivale de la bibliothèque

9 rue Staedtel Westhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Cet été, la Bibliothèque Les Remparts de Westhoffen vous invite à profiter d’un moment de détente et d’évasion en plein air lors de son animation estivale.

Chaque mercredi du 8 juillet au 5 août 2026, de 15h à 17h, petits et grands pourront venir lire, rêver et partager des histoires dans le cadre agréable de la cour de la mairie.

Un goûter gratuit, préparé par l’Association des Parents d’Élèves de Westhoffen, sera offert aux participants pour rendre ces après-midis encore plus conviviaux.

À partir de 3 ans. Les enfants sont placés sous la responsabilité des parents. 0 .

9 rue Staedtel Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 81 15 86 bibliotheque@westhoffen.fr

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English :

L’événement Animation estivale de la bibliothèque Westhoffen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble