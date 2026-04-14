Animation et démonstration d’artistes, Jardin Méditerranéen de Roquebrun CADE, Roquebrun

Animation et démonstration d’artistes Vendredi 5 juin, 10h00, 14h00 Jardin Méditerranéen de Roquebrun CADE Hérault

Payant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

À l’occasion de la XXIIIe édition des « Rendez-vous aux jardins », organisée par le ministère de la Culture, le Jardin méditerranéen de Roquebrun donne rendez-vous aux scolaires le vendredi 5 juin.

L’association Art Végétal de Causses-et-Veyran s’associe à cette manifestation. Des artistes exposeront leurs œuvres sur le site du jardin méditerranéen et proposeront un atelier de démonstration à destination du jeune public.

Jardin Méditerranéen de Roquebrun CADE Place de l’Église, 34460 Roquebrun, France Roquebrun 34460 La Prade Hérault Occitanie 0467895529 http://www.jardin-mediterraneen.fr/ Le Jardin Méditerranéen créé en 1986 par l’association C.A.D.E. se niche sous la tour médiévale (Carolingienne) du village de Roquebrun. Le Jardin prend naissance sur des terrasses exposées plein sud, protégées de la Tramontane par les orgues dolomitiques (qui captent la chaleur la journée et la restituent la nuit), terrasses conférant à Roquebrun l’appellation de « La Nice de l’Hérault ». Sur le site vous découvrirez la plus importante collection de plantes extraordinaires du département de l’Hérault. Succulentes, Cactées… plantes exotiques qui se développent grâce à la passion de quelques jardiniers. Un sentier botanique représente la flore locale; il est complété par une collection de mimosas et un verger méditerranéen. De Béziers, prendre la D 19 jusqu’à Roquebrun, puis rue de la Tour, Parking [esplanade, en bas du village]

À l’occasion de la XXIIIe édition des « Rendez-vous aux jardins », organisée par le ministère de la Culture, le Jardin méditerranéen de Roquebrun donne rendez-vous aux scolaires le vendredi 5 juin.

©CADE/Jardin Méditerranéen