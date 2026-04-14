Visite du « Jardin Méditerranéen » et rencontre des artistes 5 – 7 juin Jardin Méditerranéen de Roquebrun CADE Hérault

Visite libre adulte : 6,50 €

Étudiant : 5 €

Senior : 5,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite du jardin méditerranéen, libre ou guidée, et rencontre avec des artistes peintres et sculpteurs.

Un circuit de quatre jardins permet de découvrir, sur trois jours, jardins et artistes dans les villages de Roquebrun, Causses-et-Veyran, Autignac et Colombier.

Des flyers, comprenant le plan du circuit et la présentation des artistes, sont disponibles dans chaque jardin.

Jardin Méditerranéen de Roquebrun CADE Place de l’Église, 34460 Roquebrun, France Roquebrun 34460 La Prade Hérault Occitanie 0467895529 http://www.jardin-mediterraneen.fr/ Le Jardin Méditerranéen créé en 1986 par l’association C.A.D.E. se niche sous la tour médiévale (Carolingienne) du village de Roquebrun. Le Jardin prend naissance sur des terrasses exposées plein sud, protégées de la Tramontane par les orgues dolomitiques (qui captent la chaleur la journée et la restituent la nuit), terrasses conférant à Roquebrun l’appellation de « La Nice de l’Hérault ». Sur le site vous découvrirez la plus importante collection de plantes extraordinaires du département de l’Hérault. Succulentes, Cactées… plantes exotiques qui se développent grâce à la passion de quelques jardiniers. Un sentier botanique représente la flore locale; il est complété par une collection de mimosas et un verger méditerranéen. De Béziers, prendre la D 19 jusqu’à Roquebrun, puis rue de la Tour, Parking [esplanade, en bas du village]

Visite du jardin méditerranéen, libre ou guidée, et rencontre avec des artistes peintres et sculpteurs.

©JM Roquebrun