Animation Expression(s) décoloniale(s) – Créer c’est résister Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 14:30 – 16:00

Gratuit : non Animation jeune public :Enfants de Nantes Métropole : 4€Enfants hors Nantes Métropole : 7€Carte Blanche : 2,50€Lien de réservation ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229903146374>mStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 12

Dans le cadre de l’exposition « Expressions décoloniales », le Château des ducs de Bretagne propose aux enfants une animation ludique autour du travail d’Omar Victor Diop et de Rosana Paulino.À travers leurs œuvres, les 9-12 ans découvrent l’histoire de la traite atlantique et comprennent comment l’art peut transmettre une mémoire, raconter une histoire.La visite se prolonge par un atelier créatif inspiré des deux artistes, pour expérimenter à leur tour et prolonger la découverte par la pratique.Lien de réservation ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229903146374>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000

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