Biodiversité au Refuge LPO du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Biodiversité au Refuge LPO du Grand Blottereau Mercredi 26 août, 14h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Vous avez des questions sur la mise en place d’un Refuge LPO ? Vous souhaitez apprendre des gestes concrets pour l’accueil de la nature chez vous ? Cette séance est faite pour vous !

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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 82 02 97 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.