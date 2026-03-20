Animation Famille Initiation aux arts du Cirque Rond-Point du Palmier Hendaye

Animation Famille Initiation aux arts du Cirque

Rond-Point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Sur le Rond-Point du Palmier, le Clown Picolo initie les enfants dès 3 ans aux arts du cirque.

Les enfants restent sous la vigilance de leurs parents. Gratuit. Sans inscription. .

Rond-Point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Animation Famille Initiation aux arts du Cirque

L’événement Animation Famille Initiation aux arts du Cirque Hendaye a été mis à jour le 2026-03-17 par Hendaye Tourisme & Commerce