Animation Famille Initiation aux arts du Cirque Rond-Point du Palmier Hendaye
Animation Famille Initiation aux arts du Cirque Rond-Point du Palmier Hendaye jeudi 27 août 2026.
Animation Famille Initiation aux arts du Cirque
Rond-Point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Sur le Rond-Point du Palmier, le Clown Picolo initie les enfants dès 3 ans aux arts du cirque.
Les enfants restent sous la vigilance de leurs parents. Gratuit. Sans inscription. .
Rond-Point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English : Animation Famille Initiation aux arts du Cirque
L’événement Animation Famille Initiation aux arts du Cirque Hendaye a été mis à jour le 2026-03-17 par Hendaye Tourisme & Commerce