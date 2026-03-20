Animation Famille Mini olympiades Rond-Point du Palmier Hendaye

Animation Famille Mini olympiades

Rond-Point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Sur le Rond-Point du Palmier, une quarantaine d’enfants répartie en plusieurs équipes se challengent au cours de mini olympiades, qui mixent les jeux et les épreuves amusantes et dynamiques.

Sans inscription. Pensez juste à vous présenter dès le début de l’activité. .

Rond-Point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Animation Famille Mini olympiades

L’événement Animation Famille Mini olympiades Hendaye a été mis à jour le 2026-03-17 par Hendaye Tourisme & Commerce