Animation famille Mystère à Saint-Eutrope Rue de l’Hôpital Fremeur Quimperlé
mercredi 14 octobre 2026 · Rue de l'Hôpital Fremeur · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Animation famille Mystère à Saint-Eutrope
Rue de l’Hôpital Fremeur Devant l’entrée de la chapelle Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14 15:00:00
Date(s) :
2026-10-14
En famille, venez découvrir les secrets et résoudre les énigmes autour de l’histoire de la chapelle Saint-Eutrope et de son hôpital médiéval.
Visite conçue spécialement pour les enfants à partir de 7 ans, se déroule accompagné d’un adulte.
Sur réservation par mail pays-art-histoire@quimperle-co.bzh .
Rue de l’Hôpital Fremeur Devant l’entrée de la chapelle Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English :
L’événement Animation famille Mystère à Saint-Eutrope Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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