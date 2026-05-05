Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé
Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé mercredi 2 septembre 2026.
Quimperlé
Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 15:00:00
fin : 2026-09-02 16:30:00
Date(s) :
2026-09-02
Découverte et création autour de l’exposition pour une approche plus ludique à partir de 5 ans.
Tous les 1er et 3e mercredis du mois à 15h.
Sur réservation culture@quimperle.bzh .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses
L’événement Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS