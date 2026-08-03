Brocante, vide-grenier Rue du Viaduc Quimperlé
mercredi 12 août 2026 · Rue du Viaduc · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Brocante, vide-grenier
Rue du Viaduc Prairie Saint-Nicolas Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 08:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
L’association Art & Brocante vous invite à sa première édition, vous retrouverez professionnels et particuliers qui vous proposeront des trésors sortis des malles ou des placards ou de leurs greniers tout cela dans un cadre magnifique. .
Rue du Viaduc Prairie Saint-Nicolas Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 58 33 24 17
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English :
L’événement Brocante, vide-grenier Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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