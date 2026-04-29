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Visite guidée Quimperlé de bas en haut Place Charles de Gaulle Quimperlé

Visite guidée Quimperlé de bas en haut Place Charles de Gaulle Quimperlé mardi 4 août 2026.

Lieu : Place Charles de Gaulle

Adresse : Devant La Poste

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Quimperlé

Visite guidée Quimperlé de bas en haut

Place Charles de Gaulle Devant La Poste Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-08-04

À la confluence de l’Ellé et l’Isole, Quimperlé se révèle de la basse ville à la haute ville en empruntant ruelles pavées, escaliers et ponts. Une remontée à travers le temps pour découvrir une cité de plus de 1000 ans d’histoire.

Sur réservation.
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher.   .

Place Charles de Gaulle Devant La Poste Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28 

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English : Visite guidée Quimperlé de bas en haut

L’événement Visite guidée Quimperlé de bas en haut Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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