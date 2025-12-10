Balade en famille La maison des korriganed [Festival Taol Kurun] Parking de le forêt de Toulfoën Quimperlé

Balade en famille La maison des korriganed [Festival Taol Kurun]

Parking de le forêt de Toulfoën Lieu-dit Toulfoën Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21 15:30:00

2026-01-21

Selon les légendes bretonnes, ce sont les korriganed qui auraient élevé les dolmens pour en faire leur maison. Mythe ou réalité, parents et enfants pourront, au cours d’une balade au cœur de la forêt de Carnoët, découvrir le Dolmen de Toulfoën, chanter à la mode des korriganed et construire eux-mêmes une maison pour ces petits êtres mystérieux.

Cette visite comporte des parties en langue bretonne (notamment une comptine) mais elle est accessible au non-bretonnant.

Quimperlé (lieu de rendez-vous sur le parking de l’auberge de Toulfoën)

Visite famille à partir de 3 ans. Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. Sur inscription. .

