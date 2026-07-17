[Pelli’culte] A scene at the sea, La Bobine, Quimperlé

Informations pratiques

[Pelli’culte] A scene at the sea Lundi 3 août, 21h00 La Bobine Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-04T00:00:00+02:00

Fin : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-04T00:00:00+02:00

⚡️ Dans le cadre de Pelli’culte, le cycle patrimoine de l’été : Parcourez les bords de mer avec sept grands films à (re) découvrir !

Proposé par Chlorofilm / Avec le soutien de l’ADRC

A SCENE AT THE SEA

Réalisé par Takeshi Kitano

Avec Kuroudo Maki, Hiroko Oshima, Sabu Kawahara

Japon – 1999 – 1h40 – Comédie dramatique/Romance – Version restaurée – Vost

Un jeune éboueur sourd-muet se prend d’une passion obsessionnelle pour le surf. Soutenu par le regard protecteur de sa fiancée, sourde-muette comme lui, le jeune homme progresse, d’apprentissages éprouvants en compétitions harassantes, jusqu’à ce que la mer les sépare.

Plus d’infos sur le film : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=15911.html

https://www.facebook.com/events/1541197937362533/

La Bobine 18 rue Brémond d’Ars, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Un jeune u00e9boueur sourd-muet se prend d’une passion obsessionnelle pour le surf. Soutenu par le regard protecteur de sa fiancu00e9e, sourde-muette comme lui, le jeune homme progresse, d’apprentissages u00e9prouvants en compu00e9titions harassantes, jusqu’a ce que », « type »: « rich », « title »: « A Scene at the Sea », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img4.acsta.net/pictures/18/05/03/11/49/3270246.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=15911.html », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 807, « thumbnail_width »: 610, « width »: 610, « html »: «

« , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 390034, « height »: 807}, « link »: « https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=15911.html »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1541197937362533/ »}] https://www.facebook.com/events/1541197937362533/ AVEN

⚡️ Dans le cadre de Pelli’culte, le cycle patrimoine de l’été : Parcourez les bords de mer avec sept grands films à (re) découvrir !