Film à la bobine A scene at the sea La bobine Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Film à la bobine A scene at the sea

La bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Dans le cadre de Pelli’culte, le cycle patrimoine de l’été Parcourez les bords de mer avec sept grands films à (re) découvrir !

Nom du film A scene at the sea, Réalisé par Takeshi Kitano

Avec Kuroudo Maki, Hiroko Oshima, Sabu Kawahara

Japon 1999 1h40 Comédie dramatique/Romance Version restaurée Vost

Un jeune éboueur sourd-muet se prend d’une passion obsessionnelle pour le surf. Soutenu par le regard protecteur de sa fiancée, sourde-muette comme lui, le jeune homme progresse, d’apprentissages éprouvants en compétitions harassantes, jusqu’à ce que la mer les sépare. .

La bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57

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English :

L’événement Film à la bobine A scene at the sea Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS