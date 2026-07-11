Film à la bobine A scene at the sea La bobine Quimperlé
lundi 3 août 2026 · La bobine · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Film à la bobine A scene at the sea
La bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Dans le cadre de Pelli’culte, le cycle patrimoine de l’été Parcourez les bords de mer avec sept grands films à (re) découvrir !
Nom du film A scene at the sea, Réalisé par Takeshi Kitano
Avec Kuroudo Maki, Hiroko Oshima, Sabu Kawahara
Japon 1999 1h40 Comédie dramatique/Romance Version restaurée Vost
Un jeune éboueur sourd-muet se prend d’une passion obsessionnelle pour le surf. Soutenu par le regard protecteur de sa fiancée, sourde-muette comme lui, le jeune homme progresse, d’apprentissages éprouvants en compétitions harassantes, jusqu’à ce que la mer les sépare. .
La bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 04 57
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English :
L’événement Film à la bobine A scene at the sea Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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