Modelage et sculpture en terre L’Îlot Bleu Quimperlé

Quimperlé

Modelage et sculpture en terre

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-15

Atelier de modelage.

Que vous traitiez de la figure humaine, de l’animalier ou une composition abstraite, je suis là et vous accompagne tant plastiquement que techniquement.Le travail de l’argile est simple la terre absorbe tout. .

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 95 31 79 56

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English :

L’événement Modelage et sculpture en terre Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS