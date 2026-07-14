Informations pratiques

Quimperlé

Feu d’artifice & bal des pompiers

Place Isole Sainte-Croix Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

C’est l’un des rendez-vous incontournables de l’été, attendu avec impatience !

À la nuit tombée, le ciel s’illuminera pour un magnifique feu d’artifice visible depuis la place Charles-de-Gaulle et le quai Surcouf.

Et grande nouveauté cette année l’Amicale des pompiers vous invite à prolonger la fête avec un grand bal populaire organisé avant et après le feu d’artifice. Une soirée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis !

Mardi 14 juillet

Feu tiré à la tombée de la nuit (vers 23h) + Bal des pompiers place Isole Sainte-Croix avant et après le feu d’artifice

Entrée gratuite avec dons libres.

DJ, buvette & restauration sur place. .

Place Isole Sainte-Croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 08 00

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English :

L’événement Feu d’artifice & bal des pompiers Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS