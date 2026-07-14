Feu d’artifice & bal des pompiers Quimperlé
mardi 14 juillet 2026 · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Feu d’artifice & bal des pompiers
Place Isole Sainte-Croix Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
C’est l’un des rendez-vous incontournables de l’été, attendu avec impatience !
À la nuit tombée, le ciel s’illuminera pour un magnifique feu d’artifice visible depuis la place Charles-de-Gaulle et le quai Surcouf.
Et grande nouveauté cette année l’Amicale des pompiers vous invite à prolonger la fête avec un grand bal populaire organisé avant et après le feu d’artifice. Une soirée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis !
Mardi 14 juillet
Feu tiré à la tombée de la nuit (vers 23h) + Bal des pompiers place Isole Sainte-Croix avant et après le feu d’artifice
Entrée gratuite avec dons libres.
DJ, buvette & restauration sur place. .
Place Isole Sainte-Croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Feu d’artifice & bal des pompiers Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Visite accompagnée famille de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé 12 juillet 2026
- Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées famille Chapelle des Ursulines Quimperlé 12 juillet 2026
- Visite-flash de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé 12 juillet 2026
- F. Blancke et Q. Cooper (folk) Crêpes La Loco Quimperlé 12 juillet 2026
- F. Blancke et Q. Cooper (Folk) / Marché de créateurs et producteurs locaux / Crêpes, La Loco, Quimperlé 12 juillet 2026