F. Blancke et Q. Cooper (folk) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00
2026-07-12
La musique de Quentin Cooper et Floriane Blancke, mêlant harpe, guitares, piano et chant, explore les racines françaises et péruviennes.
Elle intègre également des influences blues, rock, latines et jazz, qui nourrissent leurs compositions originales et leurs morceaux instrumentaux.
Grâce à une musicalité exceptionnelle et une énergie communicative, ce duo remarquable nous offre un voyage musical inoubliable, aussi vivifiant qu’émouvant !
https://youtu.be/SVXzuCGXjxU .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
