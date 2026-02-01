Visite guidée L’île de Quimperlé une histoire de la ville basse Place Charles de Gaulle Quimperlé
Place Charles de Gaulle Devant La Poste Quimperlé Finistère
2026-02-27 15:00:00
2026-02-27 16:30:00
2026-02-27
Cernée par ses deux rivières, l’Isole et l’Ellé, la basse ville de Quimperlé recèle des merveilles. Un parcours au cœur de l’île de Quimperlé autour de son riche patrimoine et de son architecture église Sainte-Croix, maison des Archers, pont fleuri…
Réservation obligatoire. .
Place Charles de Gaulle Devant La Poste Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
