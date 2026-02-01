Visite guidée L’île de Quimperlé une histoire de la ville basse Place Charles de Gaulle Quimperlé

Visite guidée L’île de Quimperlé une histoire de la ville basse

Place Charles de Gaulle Devant La Poste Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Cernée par ses deux rivières, l’Isole et l’Ellé, la basse ville de Quimperlé recèle des merveilles. Un parcours au cœur de l’île de Quimperlé autour de son riche patrimoine et de son architecture église Sainte-Croix, maison des Archers, pont fleuri…

Réservation obligatoire. .

Place Charles de Gaulle Devant La Poste Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée L’île de Quimperlé une histoire de la ville basse Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS