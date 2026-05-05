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Console Party Fifa Médiathèque Quimperlé

Console Party Fifa Médiathèque Quimperlé mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 18 Place Saint-Michel

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 16:15:00

Tarif :

Quimperlé

Console Party Fifa

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:15:00
fin : 2026-07-29 17:15:00

Date(s) :
2026-07-29

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Session au choix 15h ou 16h15
Ados et Enfants à partir de 10 ans Sur inscription via matilin.bzh   .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30 

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English : Console Party Fifa

L’événement Console Party Fifa Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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