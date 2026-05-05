Console Party Fifa Médiathèque Quimperlé
Console Party Fifa Médiathèque Quimperlé mercredi 29 juillet 2026.
Quimperlé
Console Party Fifa
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:15:00
fin : 2026-07-29 17:15:00
Date(s) :
2026-07-29
Jouez à FC26 (Fifa !) avec Guillaume
Session au choix 15h ou 16h15
Ados et Enfants à partir de 10 ans Sur inscription via matilin.bzh .
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30
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English : Console Party Fifa
L’événement Console Party Fifa Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS