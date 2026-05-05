Console Party Fifa Médiathèque Quimperlé

Quimperlé

Console Party Fifa

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:15:00

fin : 2026-07-29 17:15:00

Date(s) :

2026-07-29

Jouez à FC26 (Fifa !) avec Guillaume

Session au choix 15h ou 16h15

Ados et Enfants à partir de 10 ans Sur inscription via matilin.bzh .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Console Party Fifa

L’événement Console Party Fifa Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS