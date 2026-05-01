Animation familles Balade à la plage Pirou
Animation familles Balade à la plage Pirou mercredi 13 mai 2026.
Pirou
Animation familles Balade à la plage
Plage de Pirou Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Un temps de détente en famille en bord de mer, si le temps nous le permet ! .
Plage de Pirou Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Animation familles Balade à la plage
L’événement Animation familles Balade à la plage Pirou a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche
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