Pirou

Animation familles Balade à la plage

Plage de Pirou Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Un temps de détente en famille en bord de mer, si le temps nous le permet ! .

Plage de Pirou Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Animation familles Balade à la plage

L’événement Animation familles Balade à la plage Pirou a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche