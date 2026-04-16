Atelier de scrapbooking Esplanade du Camping Pirou

Pirou

Atelier de scrapbooking

Esplanade du Camping 43 Rue des Bergeronnettes Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Découvrez l’art créatif de la mise en page et de la décoration d’albums photos, junk journal, carnet de voyage. Le tout dans un lieu de vacances idéal, en haut de la dune, les pied dans le sable, face à la mer, le tout avec des boissons fait maison ou locales !

Ne pas hésiter à ramener ses petits souvenirs déjà collecter ! (tickets de cinéma, d’activités, photo, papier du dernier resto ou autre …) .

Esplanade du Camping 43 Rue des Bergeronnettes Pirou 50770 Manche Normandie +33 7 71 62 65 01 lenesleymarie@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de scrapbooking

L’événement Atelier de scrapbooking Pirou a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche