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Ciné débat. Film ma langue natale Pirou

Ciné débat. Film ma langue natale Pirou

Ciné débat. Film ma langue natale Pirou jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Cinéma le Cotentin

Ville : 50770 Pirou

Département : Manche

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Pirou

Ciné débat. Film ma langue natale

Cinéma le Cotentin Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :
2026-04-23

En collaboration avec le cinéma le Cotentin , Musiques Paroles Images organise un ciné débat avec la projection du film Ma langue natale de Rémi Mauger qui sera présent lors de cette soirée.   .

Cinéma le Cotentin Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62  aetmcanu@orange.fr

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English : Ciné débat. Film ma langue natale

L’événement Ciné débat. Film ma langue natale Pirou a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche

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