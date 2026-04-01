Pirou

Ciné débat. Film ma langue natale

Cinéma le Cotentin Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

En collaboration avec le cinéma le Cotentin , Musiques Paroles Images organise un ciné débat avec la projection du film Ma langue natale de Rémi Mauger qui sera présent lors de cette soirée. .

Cinéma le Cotentin Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr

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English : Ciné débat. Film ma langue natale

L’événement Ciné débat. Film ma langue natale Pirou a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche