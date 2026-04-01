Ciné débat. Film ma langue natale Pirou
Ciné débat. Film ma langue natale Pirou jeudi 23 avril 2026.
Pirou
Ciné débat. Film ma langue natale
Cinéma le Cotentin Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23 22:00:00
Date(s) :
2026-04-23
En collaboration avec le cinéma le Cotentin , Musiques Paroles Images organise un ciné débat avec la projection du film Ma langue natale de Rémi Mauger qui sera présent lors de cette soirée. .
Cinéma le Cotentin Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr
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English : Ciné débat. Film ma langue natale
L’événement Ciné débat. Film ma langue natale Pirou a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche
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