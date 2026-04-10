Dégustation fruits de mer SNSM Pirou (Foire aux bulots) Pirou
Dégustation fruits de mer SNSM Pirou (Foire aux bulots) Pirou samedi 25 avril 2026.
Pirou
Dégustation fruits de mer SNSM Pirou (Foire aux bulots)
Place Du General de Gaulle Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
La Station SNSM de Pirou organise des repas fruits de mer pendant la foire aux bulots.
Barquette de bulots, Assiette de fruits de mer, assiette de fruits de mer avec moussette et assiette de fruits de mer avec homard.
Pas de réservation avant la foire
vente de tickets a partir de 10h30 le samedi .
Place Du General de Gaulle Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 32 23 69 47 doud50@yahoo.fr
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English : Dégustation fruits de mer SNSM Pirou (Foire aux bulots)
L’événement Dégustation fruits de mer SNSM Pirou (Foire aux bulots) Pirou a été mis à jour le 2026-04-08 par Côte Ouest Centre Manche
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