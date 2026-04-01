Atelier Deviens un héraut Pirou
Atelier Deviens un héraut Pirou mercredi 22 avril 2026.
Pirou
Atelier Deviens un héraut
3 Le Château Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 11:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier de dessin. En compagnie du héraut d’armes du château de Pirou, les enfants et parents apprennent le métier de héraut. Le héraut est une personne chargée d’identifier les combattants sur les champs de bataille et pendant les tournois, grâce aux armoiries qui se trouvent sur leurs écus.
A partir de 6 ans. .
3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 34 71 accueil@chateau-pirou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Deviens un héraut
L’événement Atelier Deviens un héraut Pirou a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Pirou (Manche)
- Sortie nature Grenouilles et Cie Pirou 23 avril 2026
- Ciné débat. Film ma langue natale Pirou 23 avril 2026
- A l’assaut du château fort Pirou 24 avril 2026
- Dégustation fruits de mer SNSM Pirou (Foire aux bulots) Pirou 25 avril 2026
- Défends ton château fort Pirou 26 avril 2026