Défends ton château fort Pirou
Défends ton château fort Pirou dimanche 26 avril 2026.
Pirou
Défends ton château fort
3 Le Château Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26 11:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Comment faire pour vraiment défendre un château-fort ? Venez protéger le château de Pirou en compagnie du guide-conférencier Simon Tasset ! Apprenez les différentes stratégies de défense, et comment repousser les assaillants. Animation ludique pour toute la famille. .
3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25
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English : Défends ton château fort
L’événement Défends ton château fort Pirou a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Ouest Centre Manche
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