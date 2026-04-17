Pirou au Moyen-Age Pirou
Pirou au Moyen-Age Pirou dimanche 19 avril 2026.
Pirou
Pirou au Moyen-Age
3 Le Château Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19 16:30:00
Date(s) :
2026-04-19
En compagnie du guide conférencier Simon Tasset, venez découvrir l’histoire du château fort de Pirou durant l’époque du duché de Normandie, de l’arrivée des scandinaves à la reprise de la Normandie par Philippe Auguste en 1204. Apprenez l’histoire de la Normandie et celle de la construction du château de Pirou au XIIeme siècle.
Sur réservation uniquement.
Les dimanches à 14h30. .
3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25
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English : Pirou au Moyen-Age
L’événement Pirou au Moyen-Age Pirou a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Ouest Centre Manche
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