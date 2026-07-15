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AGENDA · La Feuillie

Animation familles Broderie constellation La Feuillie

jeudi 13 août 2026 · La Feuillie

Animation familles Broderie constellation La Feuillie

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
50190 La Feuillie
Département
Manche
Tarif

La Feuillie

Animation familles Broderie constellation

Le Bourg La Feuillie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Les 12 et 13 août, ce sont les nuits de pluies d’étoiles filantes (Perséides), c’est l’occasion de découvrir quelques constellations de manière créative !   .

Le Bourg La Feuillie 50190 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Animation familles Broderie constellation

L’événement Animation familles Broderie constellation La Feuillie a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche

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