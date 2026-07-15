AGENDA · La Feuillie
Animation familles Broderie constellation La Feuillie
jeudi 13 août 2026 · La Feuillie
Informations pratiques
La Feuillie
Animation familles Broderie constellation
Le Bourg La Feuillie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Les 12 et 13 août, ce sont les nuits de pluies d’étoiles filantes (Perséides), c’est l’occasion de découvrir quelques constellations de manière créative ! .
Le Bourg La Feuillie 50190 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation familles Broderie constellation
L’événement Animation familles Broderie constellation La Feuillie a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à La Feuillie (Manche)
- Soirée à l’Ouest déambulation théâtralisée à La Feuillie La Feuillie 23 juillet 2026
- Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie 25 juillet 2026
- Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie 26 juillet 2026
- Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie 1 août 2026
- Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie 2 août 2026