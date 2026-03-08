Tournoi de Pétanque La Feuillie
Tournoi de Pétanque La Feuillie samedi 16 mai 2026.
Tournoi de Pétanque
La Feuillie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-05-16 2026-06-13 2026-07-04 2026-08-29 2026-09-19
.
La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 80 16 mairie.la.feuillie@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de Pétanque
L’événement Tournoi de Pétanque La Feuillie a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray