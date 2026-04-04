La Feuillie

Soirée à l’Ouest déambulation théâtralisée à La Feuillie

La Feuillie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

L’Office de Tourisme Côte Ouest Centre Manche, en partenariat avec la commune de La Feuillie, vous invite pour la 4e édition de Soirée à l’Ouest à vivre une soirée inédite. Convivialité, découverte et humour seront au rendez-vous pour rassembler habitants et vacanciers dans une ambiance chaleureuse et festive. Le village de La Feuillie vous ouvre ses portes pour une déambulation théâtralisée pleine de surprises. Les lavandières du Cotentin, incarnées par la compagnie Z’ailes mèneront le cortège tambour battant. Avec leur franc-parler savoureux, elles vous embarqueront dans un spectacle vivant mêlant histoire locale et éclats de rire. Au fil de leur parcours, elles dévoileront leur quotidien parfois rude à laver le linge des autres, tout en partageant potins et anecdotes glanés à la sortie de la messe ou dans les hameaux. Cette soirée festive et intergénérationnelle promet un moment de partage inoubliable, à vivre en famille ou entre amis.

Durée 2h. Animation principalement en extérieur déambulation pédestre d’1,5 km. Tout public. Gratuit. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne. .

La Feuillie 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

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English : Soirée à l’Ouest déambulation théâtralisée à La Feuillie

L’événement Soirée à l’Ouest déambulation théâtralisée à La Feuillie La Feuillie a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche