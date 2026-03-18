Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons

Rue des Ventes La Feuillie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-05

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-04-05

Les balades pour débutants s’adressent aux personnes ayant peu d’expérience. Elles se déroulent au pas, sur un parcours extérieur sécurisé, offrant une topographie idéale pour permettre aux cavaliers de découvrir les joies de la promenade en pleine nature.

Tous les dimanches, durée de 3h .

Rue des Ventes La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 23 48 55 ecurie.dela.foret.de.lyons@gmail.com

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English : Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons

L’événement Balades à Cheval Débutants Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray