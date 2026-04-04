La Feuillie

Marché à la ferme

55 rue de la mer La Feuillie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 15:00:00

fin : 2026-06-19 19:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Marché à la ferme regroupant plusieurs producteurs locaux ( viande de bœuf, légumes, volailles, produits à base de lait de brebis, produits à base de pommes…).

Ouvert à tous. .

55 rue de la mer La Feuillie 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 45 81 gaecviette1@gmail.com

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English : Marché à la ferme

L’événement Marché à la ferme La Feuillie a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche