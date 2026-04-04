Marché à la ferme La Feuillie
Marché à la ferme La Feuillie vendredi 19 juin 2026.
La Feuillie
Marché à la ferme
55 rue de la mer La Feuillie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-19 19:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Marché à la ferme regroupant plusieurs producteurs locaux ( viande de bœuf, légumes, volailles, produits à base de lait de brebis, produits à base de pommes…).
Ouvert à tous. .
55 rue de la mer La Feuillie 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 45 81 gaecviette1@gmail.com
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English : Marché à la ferme
L’événement Marché à la ferme La Feuillie a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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