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Animation familles Création de bateaux en recyclage Saint-Germain-sur-Ay

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Germain-sur-Ay

Animation familles Création de bateaux en recyclage Saint-Germain-sur-Ay

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Plage de Saint-Germain-sur-Ay
Ville
50430 Saint-Germain-sur-Ay
Département
Manche
Tarif

Saint-Germain-sur-Ay

Animation familles Création de bateaux en recyclage

Plage de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Face aux déchets dans la mer, découvrons une manière ludique de réutiliser les déchets !   .

Plage de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Animation familles Création de bateaux en recyclage

L’événement Animation familles Création de bateaux en recyclage Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche

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