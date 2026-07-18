Informations pratiques

Saint-Germain-sur-Ay

Animation familles Création de bateaux en recyclage

Plage de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Face aux déchets dans la mer, découvrons une manière ludique de réutiliser les déchets ! .

Plage de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Animation familles Création de bateaux en recyclage

L’événement Animation familles Création de bateaux en recyclage Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche