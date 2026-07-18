Animation familles Création de bateaux en recyclage Saint-Germain-sur-Ay
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Germain-sur-Ay
Informations pratiques
Saint-Germain-sur-Ay
Animation familles Création de bateaux en recyclage
Plage de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Face aux déchets dans la mer, découvrons une manière ludique de réutiliser les déchets ! .
Plage de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation familles Création de bateaux en recyclage
L’événement Animation familles Création de bateaux en recyclage Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Saint-Germain-sur-Ay (Manche)
- Randonnée Sur les traces des libérateurs autour de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay 18 juillet 2026
- La Cauch Saint-Germain-sur-Ay 18 juillet 2026
- Petit tonnerre et les enfants Saint-Germain-sur-Ay 21 juillet 2026
- Sortie nature Petit aventurier dans le havre Saint-Germain-sur-Ay 21 juillet 2026
- Marchés nocturnes saint germain sur ay Saint-Germain-sur-Ay 22 juillet 2026