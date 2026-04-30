Animation familles Jardinage Jardin partagé de Créances Créances
Animation familles Jardinage Jardin partagé de Créances Créances mercredi 3 juin 2026.
Créances
Animation familles Jardinage
Jardin partagé de Créances 120 Rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Mettons ensemble les mains dans la terre pour un atelier convivial au jardin partagé ! .
Jardin partagé de Créances 120 Rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Animation familles Jardinage
L’événement Animation familles Jardinage Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche
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