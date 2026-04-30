Animation familles Jardinage Jardin partagé de Créances Créances

Créances

Animation familles Jardinage

Jardin partagé de Créances 120 Rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Mettons ensemble les mains dans la terre pour un atelier convivial au jardin partagé ! .

Jardin partagé de Créances 120 Rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation familles Jardinage

L’événement Animation familles Jardinage Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche