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Animation familles Jardinage Jardin partagé de Créances Créances

Animation familles Jardinage Jardin partagé de Créances Créances

Animation familles Jardinage Jardin partagé de Créances Créances mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Jardin partagé de Créances

Adresse : 120 Rue des Écoles

Ville : 50710 Créances

Département : Manche

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Créances

Animation familles Jardinage

Jardin partagé de Créances 120 Rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Mettons ensemble les mains dans la terre pour un atelier convivial au jardin partagé !   .

Jardin partagé de Créances 120 Rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Animation familles Jardinage

L’événement Animation familles Jardinage Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche

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