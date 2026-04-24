Choses merveilleuses de… juin Bibliothèque de Creances Créances
Choses merveilleuses de… juin Bibliothèque de Creances Créances mercredi 10 juin 2026.
Créances
Choses merveilleuses de… juin
Bibliothèque de Creances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Atelier créatif: écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année )
> pour tout public, à partir de 8 ans
> gratuit, sur inscription .
Bibliothèque de Creances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Choses merveilleuses de… juin
L’événement Choses merveilleuses de… juin Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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