Carte d’été et de fête ! Bibliothèque municipale de Créances Créances
Carte d’été et de fête ! Bibliothèque municipale de Créances Créances mercredi 17 juin 2026.
Créances
Carte d’été et de fête !
Bibliothèque municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Atelier créatif pour tout public collage et peinture pour réaliser une carte postale de saison à offrir !
> pour tout public, à partir de 6 ans
> gratuit, sur inscription .
Bibliothèque municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Carte d’été et de fête !
L’événement Carte d’été et de fête ! Créances a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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