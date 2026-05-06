Animation festive Musée Ti Gwechall rue du Traon Dirinon
Animation festive Musée Ti Gwechall rue du Traon Dirinon samedi 29 août 2026.
Dirinon
Animation festive Musée Ti Gwechall
rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 21:00:00
Date(s) :
2026-08-29
– Jeux Bretons
– Initiation aux danses
– Bal Folk
Dès le début de l’après-midi jusqu’en soirée, le site du musée sera la cour pour les Jeux Breton et ensuite la piste de danse.
* Dès 14h 30
– Divers jeux bretons
– Initiation aux danses bretonnes et folk.
* Dès 17h
– Bal folk animé par les sonneurs et chanteurs locaux.
– Sur place restauration et buvette Galette saucisse et crêpe dessert.
– Suivant la météo annulation de la manifestation possible.
– Partenaire de l’organisation: Association Ti Ar Vro .
rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 62 11 66
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English : Animation festive Musée Ti Gwechall
L’événement Animation festive Musée Ti Gwechall Dirinon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS