Animation festive Musée Ti Gwechall rue du Traon Dirinon

Dirinon

Animation festive Musée Ti Gwechall

rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

– Jeux Bretons

– Initiation aux danses

– Bal Folk

Dès le début de l’après-midi jusqu’en soirée, le site du musée sera la cour pour les Jeux Breton et ensuite la piste de danse.

* Dès 14h 30

– Divers jeux bretons

– Initiation aux danses bretonnes et folk.

* Dès 17h

– Bal folk animé par les sonneurs et chanteurs locaux.

– Sur place restauration et buvette Galette saucisse et crêpe dessert.

– Suivant la météo annulation de la manifestation possible.

– Partenaire de l’organisation: Association Ti Ar Vro .

rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 62 11 66

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English : Animation festive Musée Ti Gwechall

L’événement Animation festive Musée Ti Gwechall Dirinon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS