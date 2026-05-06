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Animation festive Musée Ti Gwechall rue du Traon Dirinon

Animation festive Musée Ti Gwechall rue du Traon Dirinon samedi 29 août 2026.

Lieu : rue du Traon

Adresse : Musée Ti Gwechall

Ville : 29460 Dirinon

Département : Finistère

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Dirinon

Animation festive Musée Ti Gwechall

rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :
2026-08-29

– Jeux Bretons
– Initiation aux danses
– Bal Folk

Dès le début de l’après-midi jusqu’en soirée, le site du musée sera la cour pour les Jeux Breton et ensuite la piste de danse.

* Dès 14h 30
– Divers jeux bretons
– Initiation aux danses bretonnes et folk.

* Dès 17h
– Bal folk animé par les sonneurs et chanteurs locaux.

– Sur place restauration et buvette Galette saucisse et crêpe dessert.
– Suivant la météo annulation de la manifestation possible.
– Partenaire de l’organisation: Association Ti Ar Vro   .

rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 62 11 66 

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English : Animation festive Musée Ti Gwechall

L’événement Animation festive Musée Ti Gwechall Dirinon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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